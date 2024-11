Veronasera.it - Maxicontrolli sui bus: in 141 senza biglietto e un uomo denunciato per aver toccato il seno ad una donna

Leggi su Veronasera.it

La polizia locale cittadina, in collaborazione con Azienda Trasporti Verona, ha effettuato nel pomeriggio di mercoledì un maxicontrollo in città su 35 autobus urbani ed extraurbani, attuando le indicazioni pervenute in sede di Comitato Provinciale Ordine Pubblico.Quindici tra ufficiali, agenti.