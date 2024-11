Mario Margiotta | Notturno con Chopin

Leggi su Funweek.it

concon il Maestro, protagonista come pianista e divulgatore musicale. prodotto da AncheCinema, arriva, venerdì 22 novembre, per la prima volta al Teatro Ghione di Roma.torna al Teatro Ghione di Roma con un nuovo spettacolo, dopo il successo della scorsa stagione di Fellinirota. Alternando i brani più celebri ed amati a gemme nascoste del repertorio del grande compositore, si esplorerà il mondo e la musica, la vita e le passioni del “poeta del pianoforte”.Il format originale già presentato con successo in Italia ed all’estero è interamente scritto e realizzato dal Maestroche, nella sua originale formula di concerto, lo vede impegnato nella doppia veste di pianista e di “divulgatore musicale”. Egli non solo eseguirà i brani del grande compositore, ma saprà sorprendere, incuriosire e “catturare” i presenti in una serata che riporterà virtualmente nel 1800, anni in cuiha composto e vissuto, raccontando le corde dell’ispirazione, i tratti di vita quotidiana, curiosità e genio creativo: il poeta del pianoforte, insomma, apparirà in tutto il suo genio, ma anche in tutta la sua umana fragilità.