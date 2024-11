Romatoday.it - Marino Pallavolo, Iodice: “Salvezza? Questo gruppo può fare qualcosa in più”

Leggi su Romatoday.it

(Rm) – Seconda vittoria stagionale per la serie C femminile del. Le ragazze di coach Lorenzo Pistilli hanno battuto Sora con un secco 3-0, anche se la partita ha presentato dei momenti complicati come racconta il palleggiatore classe 2005 Giorgia: “Nel primo set c’è.