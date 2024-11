Maria Amalia torna al S Carlo a 300 anni dalla nascita | la prima regina di Napoli rivive grazie a Stella Leonetti e Cristina Donadio

Leggi su Ildenaro.it

In occasione del trecentesimoversario delladidi Sassonia, il Teatro di Sandipresenta lo spettacolo teatrale “Iodi Sassonia –di”, scritto e diretto dae interpretato da. L’appuntamento, domenica 24 novembre alle ore 12, vuole essere un omaggio a una sovrana che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della città.dà una rappresentazione intensa e personale della, esplorando le sfaccettature di una donna straordinaria, la cui vita fu segnata da un profondo amore pere per la sua gente. Il testo diaccompagna il pubblico in un viaggio attraverso le emozioni e le difficoltà di unadeterminata e coraggiosa, offrendo un ritratto vivido, contemporaneo e commovente.