Marcia mondiale per la pace e la non violenza

Venerdì tutti i cittadini sono invitati a riunirsi a Firenze in Piazza SS. Annunziata alle ore 16:30 per aderire alla 3ªper lae la Non. Ci incontreremo nel cuore della città per creare un grande simbolo umano, un gesto collettivo per dire NO allae SÌ alla.