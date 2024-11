Liberoquotidiano.it - Mappavano Roma e Milano per gli 007 russi: indagati due imprenditori

Leggi su Liberoquotidiano.it

per conto degli 007. Due uomini sarebbero stati pagati, in criptovalute, dall'intelligence russa per mappare i sistemi di video sorveglianza delle due principali metropoli italiane, mostrando particolare attenzione alle aree non coperte da telecamere, e ottenere così informazioni riservate. É quanto emerge da un'indagine della procura di. I due, con base nell'alta Lombardia, a partire dai primi mesi del 2023, "si erano fatti promotori di una collaborazione con i servizi di intelligence, al fine di fornire informazioni di natura sensibile" è l'accusa. Glidevono rispondere di corruzione aggravata, in quanto commessa per finalità di terrorismo ed eversione.