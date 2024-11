Lanotiziagiornale.it - Manovra, assalto alla diligenza, Forza Italia e Lega incontenibili

L’obiettivo è portare il taglio dell’Irpef per il ceto medio in. L’ipotesi sarebbe di portare l’aliquota al 33% ai redditi fino a 60mila euro.“Noi abbiamo spostato l’asticella in avanti, perché abbiamo riaperto i termini per il concordato, fissati al 12 dicembre: ci auguriamo che ci sia un gettito aggiuntivo che verrà messo a servizio della riduzione dell’aliquota del ceto medio”, afferma Maurizio Leo, viceministro dell’Economia.Ma se dal concordato bis non dovessero arrivare le risorse necessarie per tal fine, non è escluso che si possa valutare un decreto legge in cui far confluire altre risorse e che potrebbe essere varato anche successivamente, ai primi di gennaio.L’al treno dellai partiti più agguerritiche agita i partiti di maggioranza.