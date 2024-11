Lanazione.it - Manganelli Indagati in 13 anche tra i manifestanti

di Gabriele Masiero PISA Tredicie dieci poliziotti, più ulteriori accertamenti su studenti ancora minorenni sui quali potrebbe intervenire la procura minorile. è il bilancio conclusivo delle indagini coordinate dalla procura e condotte dallo Sco e dalla Digos dopo i disordini dello scorso 23 febbraio al corteo studentesco pro Palestina. Nei giorni scorsi sono stati notificati gli avvisi a rendere interrogatorio a carico di 13a vario titolo per non avere concordato l’itinerario del corteo con le forze dell’ordine e per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Nel dettaglio cinque persone sono state denunciate per non aver "dato alcuna indicazione sulle modalità di svolgimento e non avere ottemperato alle disposizioni impartite dal dirigente del servizio di ordine pubblico" e le stesse insieme ad altre otto "per essersi opposti agli operatori della Polizia di Stato, spingendoli e colpendoli nel tentativo di forzare il dispositivo di sicurezza" ma"per aver offeso, in più momenti, l’onore ed il decoro degli operatori in servizio di ordine pubblico, pronunciando nei loro confronti frasi offensive e sputando addosso agli stessi".