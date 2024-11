Imolaoggi.it - Mandato d’arresto per Netanyahu, Tajani: ‘valuteremo decisione della Cpi’

Leggi su Imolaoggi.it

PARIGI, 21 NOV – “Vedremo quali sono i contenutie le motivazioni che hanno spinto a questala corte. Noi sosteniamo la Cpi ricordando sempre che la Corte deve svolgere un ruolo giuridico e non un ruolo politico. Valuteremo insieme ai nostri alleati cosa fare e come interpretare questae come.