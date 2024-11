Quicomo.it - Mancata revisione, a Como non c’è più scampo: 95 telecamere pronte a frenare i furbetti

Leggi su Quicomo.it

Grande novità a: chi non ha fatto laoppure ha l'assicurazione scaduta non avrà più. Dalla mezzanotte di oggi 21 novembre e fino alle 15 è stato effettuato il primo test per leTarga System. Sono ben 95che sono già state installate in 40 varchi del.