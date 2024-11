Ilgiorno.it - Maltratta la moglie, bengalese assolto perché “è la sua cultura”: ma la Corte d’appello di Brescia vuole riascoltare la donna

Leggi su Ilgiorno.it

Il caso fece scalpore la scorsa estate, guadagnando visibilità nazionale. Un uomoera statoin primo grado dall’accusa di averto la, secondo il pubblico ministero che sosteneva l’accusa, quelle forme di violenza sono “un portato della sua”. Adesso però è arrivata una svoltaladiha disposto la rinnovazione dibattimentale del processo. L’exdele il suo attuale compagno, una Guardia di finanza, saranno quindi riascoltati nell’ambito del processo. La prima udienza è stata fissata per marzo. Nelle sue prime conclusioni scritte, il pubblico ministero in questione, Antonio Bassolino sostenne l’assoluzione non“fatto non sussiste” mail “fatto non costituisce reato”. Motivando questa scelta sottolineando che “i contegni di compressione delle libertà morali e materiali della parte offesa da parte dell’odierno imputato sono il frutto dell'impiantole e non della sua coscienza e volontà di annichilire e svilire la coniuge per conseguire la supremazia sulla medesima, atteso che la disparità tra l’uomo e laè un portato della suache la medesima parte offesa aveva persino accettato in origine”.