Liberoquotidiano.it - "Ma se non sconfessate mai i violenti", "Chi?". Senaldi e Malpezzi, volano stracci

Pietrosmachera Pd e compagni. Accade a 4 di Sera nella puntata in onda giovedì 21 novembre. Qui, su Rete 4, il condirettore di Libero afferma che "questo governo ha la benzina per andare avanti. Cosa può fermarlo? I disservizi, le rivolte di piazza. L'opposizione non riesce a sfidare il governo politicamente, dunque permette gli scontri che stiamo vedendo. A quel punto va bene Landini che invoca la rivolta, i centri sociali che picano i poliziotti, quelli della Sapienza. Insomma, va bene tutto". "Ma va bene a?", interviene nello studio di Paolo Del Debbio Simona. Enon attende a replicare all'esponente del Pd: "Ma vanno bene alla sinistra che non li sconfessa mai". Basti pensare a quanto accaduto oggi a La Sapienza di Roma in occasione delle elezioni studentesche in corso questa settimana.