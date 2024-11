Romatoday.it - Lvpa Frascati calcio, Stanco: “Possiamo essere protagonisti anche quest’anno”

Leggi su Romatoday.it

(Rm) – Secondo successo stagionale per l’Under 15 regionale della. I ragazzi di mister Davide D’Auria hanno piegato lo Sporting San Cesareo per 3-1 nel match casalingo andato in scena domenica scorsa tra le mura amiche. A parlare del match è Alessandrocapitano del.