Luis Figo debutta nella moda, la sua linea di abbigliamento a Pitti Uomo

Nuova avventura per, che dopo un passato nel mondo del calcio è pronto ad entrare nel mondo della. La leggenda del calcio mondiale e Pallone d’Oro 2000, entra nel mondo dellae sceglie il palcoscenico internazionale di107 per presentare in anteprima assoluta la sua collezione: LF Luís. Più di unadi, LF Luísè un omaggio al lusso italiano, come ama definirlo lo stesso campione portoghese:«Non solo, ma un approccio alla vita di ogni giorno», ha dichiarato il campione portoghese, che celebra il Made in Italy in ogni capo. La collezione, definita new chicwear, si ispira al lifestyle contemporaneo, mescolando l’eccellenza sartoriale italiana con un’anima dinamica e urbana. Ogni creazione racconta una storia di eleganza sportiva e raffinatezza, pensata per chi affronta ogni giornata come una sfida, con stile e autenticitàLeggi anche:a un giornalista colombiano: “Se vuoi sapere la mia opinione devi chiedermelo”La main collection new chicwear si ispira al lifestyle contemporaneo, portando l’eccellenza sartoriale italiana in un contesto moderno e dinamico.