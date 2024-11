Inter-news.it - Luis Enrique punzecchia l’ex Inter Skriniar: «Infelice? È normale!»

Leggi su Inter-news.it

si è espresso su, che dopo aver lasciato l’ha perso completamente i gradi del titolare al PSG.FUTURO – Milan, ex difensore dell’, è in cima alla lista della Juventus per rinforzare la sua difesa nella finestra invernale di centrocampo. I bianconeri, alla ricerca di un calciatore già pronto e maturo per disputare da titolare la seconda parte di questa stagione, hanno avviato i contatti con il calciatore slovacco per provare a convincerlo a sposare la propria causa a gennaio. Tra i profili sondati dalla Juventus, quello del classe 1995 ha un vantaggio dato dal fatto che il PSG, suo club attuale, sia ben disposto a cederlo alla prima occasione disponibile.chiaro in sala stampa.avvisa: solo 4 presenze in stagioneAVVISO – A proposito di cessione,in conferenza stampa ha risposto proprio alla domanda sulgiocatore dell’, che nell’estate del 2023 lasciò il club meneghino a parametro zero.