Lucia a 114 anni vice nonnina d’Italia | festa grande in Irpinia

Tempo di lettura: < 1 minutoPrega, mangia con appetito, si concede anche qualche passo in casa oltre a non rinunciare alle quotidiane chiacchierate con la figlia Maria: vive a Sturno, in provincia di Avellino,Laura Sangenito, la ‘, che domenica (il giorno dopo dell’versario del terribile terremoto del 1980), taglia il traguardo dei 114.Il primato, per soli quaranta giorni di differenza, spetta alla “coetanea” Claudia Baccarini che a Faenza, dove risiede, ha festeggiato il compleanno il 13 ottobre scorso. Nonnaha cominciato a lavorare da ragazzina nei campi e in tutta la sua lunga vita non si è mai scoraggiata nonostante terremoti, guerre, pandemie di cui è stata testimone.Non si è mai arresa neanche quando alcunifa, a causa di una caduta, rimediò la frattura del femore: operata presso l’ospedale di Ariano Irpino affrontò con determinazione la riabilitazione fino alla completa guarigione.