Europa.today.it - Luca Barbareschi: "A Ballando con le stelle per riconquistare mia moglie"

Leggi su Europa.today.it

"MiaElena è contenta della mia avventura acon le. Siamo in un periodo molto faticoso insieme, perché dopo 16 anni ci sono momenti di difficoltà, ma io la amo infinitamente. Se vincerò, dedicherò la mia vittoria alla forza d’amore che lei ha per me e per i miei figli".