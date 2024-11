Ilrestodelcarlino.it - Lotta alla violenza di genere, Bellaria Igea Marina scende in campo con una serie di iniziative

Proiezione di film al cinema, presentazione di libri e un nuovo sportello d’ascolto, per celebrare la giornata internazionale contro lacontro le donne. Sono alcune dellein programma a, organizzate e promosse per i prossimi giorni. Domani alle 10 al cinema Astra è in programma la proiezione del film ‘Mani Rosse’, un mediometraggio diretto da Francesco Filippi, rivolto ai ragazzi di terza media. Sabato alle 21 verrà proiettato invece, nella sala di viale Guidi, ‘L’accusa’ di Yvan Attal, l’adattamento cinematografico del romanzo ‘Le cose umane’ di Karine Tuil. Le celebrazioni si chiuderanno lunedì, con la presentazione del libro ‘Se osi parlare’biblioteca comunale, alle 18. L’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione "Rompi il Silenzio", vedrà in collegamento l’autrice Lucrezia Lerro.