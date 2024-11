Ilgiorno.it - Lodi, incendio in un magazzino di materiale plastico ed elettrico: fiamme e fumo nero

, 21 novembre 2024 – Scoppia unnel capannone, nuvola divisibile a chilometri di distanza. Le squadre di emergenza sono intervenute a, in via delle Industrie (zona San Grato), per un. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale dicon autopompa, autobotte e autoscala. I pompieri sono impegnati a domare lee raffreddare la zona. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il fuoco ha lambito, per cause al momento sconosciute e in fase di accertamento, ildi un capannone, coinvolgendo nella combustione anche il tetto dell'edificio. Secondo quanto riscontrato dal 115, la struttura contieneed. Non ci sarebbero tuttavia feriti né intossicati. La fitta nuvola di, provocata dall'e visibile a chilometri di distanza, ha attirato l'attenzione di molti residenti.