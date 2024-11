Oasport.it - LIVE Sinner-Baez, Italia-Argentina Coppa Davis in DIRETTA: confermato l’avversario del n.1

16.16 Chiaramente la composizione del doppio può variare sino a pochi minuti prima della partita.16.15 Buongiorno amici di OA Sport, queste le scelte dei capitani.Musetti-CerundoloBolelli/Vavassori-Gonzalez/MolteniIl programma del quarto di finaleBuongiorno e bentrovati alla testuale dell'incontro tra l'azzurro Jannik e l'argentino Sebastian, valido come secondo singolare del tie tra ed, ultimo quarto di finale delle Cup Finals 2024 di tennis.Vista la struttura della manifestazione in corso a Malaga, in Spagna, Jannik scenderà in campo nel secondo incontro odierno: il tie contro si aprirà con il singolare tra i numeri 2, cui seguirà la sfida tra i numeri 1.