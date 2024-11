Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Maccabi, Eurolega basket in DIRETTA: serve una vittoria per proseguire la risalita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:10 Buonasera a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Bentrovati alladiTel Aviv, match valevole per l’undicesima giornata dell’di2024!Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladiTel Aviv, undicesima giornata dell’di2024! Impegno casalingo per i meneghini che provano a dare continuità al successo esterno di Belgrado di venerdì sera contro il Partizan, per risalire posizioni in classifica.4-6 è il record dei campioni d’Italia dopo dieci turni disputati, con la squadra di coach Ettore Messina che si trova attualmente al tredicesimo posto non lontana quindi dalle posizioni che contano. L’allenatore siciliano dovrà fare a meno di diverse pedine importanti come Josh Nebo e Leandro Bolmaro, ma il roster a disposizione dell’EA7 Emporio Armani è sicuramente attrezzato per sopperire alle assenze.