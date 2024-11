Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Maccabi 83-77, Eurolega basket in DIRETTA: reazione ospite nel quarto finale, i meneghini provano a resistere

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA86-79 ZACH LEDAY! TRIPLAAAAAAA83-79 Ilaccorcia ancora con Hoard.83-77 Zach LeDay su assist di Mannion: 19 punti per l’americano, +6.81-77 Levi Randolph dalla media: 13 punti per lui, -4.81-75 Appoggio di De Julius.81-73 Fabien Causeur! Che giocata da campione.79-73 John DiBartolomeo segna la tripla: -6!Inizia ilconclusivo!La penetrazione perfetta di Neno Dimitrijevic si spegne sul ferro: si va all’ultima pausa breve sul punteggio di 79-70 in favore dell’!79-70 Shayok da due.79-68 2/2 per Nikola Mirotic in lunetta, che riporta l’a +11.77-68 Roman Sorkin chiude il 2+1 e riporta ilsotto la doppia cifra di svantaggio con un solo minuto al termine del terzo.77-65 Zach LeDay deposita in fondo alla retina per dare ossigeno all’