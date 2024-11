LIVE – Olimpia Milano-Maccabi 0-0 Eurolega 2024 2025 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Il di, sfida valida come 11^ giornata dell' di. Dopo la vittoria contro il Partizan Belgrado, per la formazione di coach Messina arriva un'altra possibilità di dare continuità ai propri risultati ed evitare quegli alti e bassi che hanno portato, di recente, anche alla pesantissima sconfitta contro l'ALBA Berlino. Di fronte c'è una squadra di llo che però è partita male, vincendo appena tre delle precedenti dieci partite, oltre ad aver perso negli ultimi tre turni. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 21 novembre, con Sportface che vi fornirà una testuale aggiornata. PER AGGIORNARE IL FARE REFRESH O CLICCARE F5 0-0 20:25 – Gentili lettori di Sportface, buonasera e benvenuti al di, che prenderà il via tra pochi minuti.