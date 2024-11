LIVE – Musetti-Cerundolo 0-0 quarti di finale Coppa Davis 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ile latestuale di, primo match di singolare di Italia-Argentina neididellasul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga (Spagna). Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, conprogrammati come primo match di giornata a partire dalle ore 17.00.COME SEGUIREIN TVPROGRAMMA E COPERTURA TVTABELLONE E RISULTATIREGOLAMENTO E FORMATPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F50-017.15 – Prima di cominciare, come di consueto, a Malaga risuoneranno gli inni nazionali.17.12 – I due giocatori fanno il loro ingresso in campo.17.10 – Sarà il britannico James Keothavong ad arbitrare l’incontro.17.05 – Amici di Sportface, buon pomeriggio e benvenuti allatestuale del match