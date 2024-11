Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera, Europei curling femminile in DIRETTA: serve l’impresa contro le fuoriclasse elvetiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della semifinale deglidi2024 tra. Azzurre che cercanodopo averla sfiorato nel round robin cedendo per una sola lunghezza. La vincente della sfida troverà in finale una tra Svezia e Scozia.che arriva da undici sconfitte consecutive al cospetto delle, e dai due KO di fila che hanno causato il piccolo scivolone alla quarta posizione del round robin. Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli ed Angela Romei dovranno cancellare in fretta le battute d’arresto provando ad impensierire le campionesse in carica.che si presenta sul ghiaccio di Lojha (Finlandia) contando sull’esperienza di Silvana Tirinzoni, coadiuvata da Alina Paetz, Carole Howald, Selina Witschonke e Stefanie Berset (riserva).