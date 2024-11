LIVE – Italia-Argentina quarti Coppa Davis 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ile latestuale di, incontro valevole per idi finale dellaa Malaga. Inizia il cammino degli azzurri di Filippo Volandri, che nella loro difesa del titolo esordiscono contro i sudamericani nella ricerca di un posto in semifinale. Il capitano ha convocato Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Guillermo Coria, alla guida della squadra, si presenta in Andalucia con Sebastian Baez, Francisco Cerundolo, Tomas Etcheverry, Maximo Gonzalez e Andres Molteni. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale. Si gioca a partire dalle ore 17.00 sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena, che sarà il teatro dei due tradizionali incontri di singolare più (eventualmente) del doppio decisivo.