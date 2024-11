Oasport.it - LIVE F1, GP Las Vegas 2024 in DIRETTA: la Ferrari cerca l’attacco alla McLaren

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornataBuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenutidel venerdì del Gran Premio di Las, ventiduesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato denominato LasStrip Circuit andrà in scena la prima giornata di lavoro in pista su un circuito cittadino che unisce lunghissimi rettilinei a tratti molto lenti.Quando prenderà il via la giornata? Le 9 ore di differenza di fuso orario ci proporranno orari prettamente notturni. La prima sessione di prove libere, infatti, andrà in scena alle ore 03.30 italiane (le ore 18.30 del giovedì sera di Las) mentre la seconda sessione scatterà alle ore 07.00. Ci attendono le prime 2 ore di lavoro sulla pista che un anno fa rappresentò un vero rompicapo per diversi team.