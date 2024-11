Libri esce Mamma torna presto | il primo romanzo di Laura Latino

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 21 nov. (askanews) –in libreria “!” ildi, avvocato, ideatrice del blog Just4Mom (oltre 40mila follower sia su Instagram che su Facebook) che dà forma, con questo testo, alla sua innata passione per la scrittura e a una storia avvincente e intrigante, divertente e serissima nella quale, tra colpi di scena, momenti di grande ilarità e tragicomici, l’autrice affronta uno dei temi più spinosi della nostra epoca: quello delle donne madri e in carriera. “Amo leggere e amo scrivere di qualsiasi cosa, ma un giorno mi sono resa conto di non aver mai letto o scritto qualcosa che veramente mi rappresentasse. Così mi sono buttata, poi appassionata e, adesso, eccoci qua con la pubblicazione”, spiega. Un libro che non si ispira a qualcuno in particolare, né alla sua vita né a quella di qualche amica ma che ha il sapore di entrambe: “In ogni personaggio c’è qualcosa di ciò che sono o di ciò che vorrei essere”.