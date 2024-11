Ecodibergamo.it - «Librai per un anno», le voci degli autori per promuovere il valore della lettura

Leggi su Ecodibergamo.it

LA RASSEGNA. Dal 2 dicembre incontri con scrittori e attori per conoscere o riscoprire opereletteratura. Mazzoleni: «La cultura è fondamentale per la crescita del territorio». Terzi: «Tutti insieme per una sfida importante».