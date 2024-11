Thesocialpost.it - L’ex terrorista Raffaele Ventura torna in Italia. Pena estinta, non ha fatto nemmeno un giorno di carcere

, ex esponente delle Formazioni Comuniste Combattenti, può orare income libero cittadino. Condannato nel 1977 per concorso morale nell’omicidio del vicebrigadiere Antonio Custra a Milano, la suaè stata dichiaratadalla Corte d’Assise d’Appello di Milano.La decisione arriva dopo che il tempo trascorso ha superato il doppio dellainflitta, come previsto dalla legge. L’estinzione della condanna è stata approvata anche dalla Procura Generale.L’omicidio Custra e la fuga in FranciaL’omicidio di Antonio Custra risale al 14 maggio 1977, nel pieno degli anni di piombo., allora esponente delle Formazioni Comuniste Combattenti, era stato ritenuto colpevole di concorso morale nell’uccisione del vicebrigadiere, ma si rifugiò in Francia poco dopo.