L’ex terrorista Raffaele Ventura può tornare in Italia | pena estinta senza averla scontata

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –che l’abbia mai, per, condannato per concorso morale nell'omicidio a Milano del vicebrigadiere Antonio Custra. Pere per altri nove ex terroristi la Francia, due anni fa, aveva negato l’estradizione. Condannato per quanto accaduto il 14 maggio del 1977, per lui – assistito dall’avvocato Davide Steccanella .