Today.it - L'auto resta in bilico sul cavalcavia: "Un'ora sospesa a testa in giù, così mi sono salvata"

"Non può finire": una frase che Margherita Rivi, 30enne di Rovato, si è ripetuta come un mantra nell'interminabile ora trascorsa ain giù all'interno della sua Citroën C3 incastrata in un corrimano di metallo,su un.Erano da poco passate le 22 di martedì 19.