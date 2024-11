Cesenatoday.it - L'associazione Retro Pop Live dona un'attrezzatura da giardino al Centro diurno La Meridiana

Leggi su Cesenatoday.it

L'culturalePopgià distintasi in passato per atti di liberalità nei confronti delLadell'Unità operativa Dipendenze patologiche di Cesena dell'Ausl della Romagna, hato alla struttura un aspiratore-soffiatore per il parco del, la.