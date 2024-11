Today.it - L'anziana malata sfrattata da Papa Francesco per il Giubileo

Leggi su Today.it

"Io da qui mi muovo solo da cadavere". Anna, 65 anni e molto fragile, urla questa frase appena fuori dal portone della casa in cui vive dal 1993. Un appartamento in pieno centro storico di Roma, di proprietà del Capitolo di San Pietro in Vaticano, collegio dei chierici che sovrintende alla vita.