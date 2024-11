Ilfoglio.it - L’all in di Conte: per far fuori Grillo dimezza gli iscritti, per rispondere ad Appendino invita Wagenknecht

Leggi su Ilfoglio.it

“Sta per scoccare l’ora decisiva”, dice in primo piano e guardando in camera Giuseppe, di nuovo in abiti presidenziali con pochette nel taschino, vestito blu.nuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti