Casertanews.it - Ladri svaligiano abitazione in pieno pomeriggio: “Nessuno vede mai niente”

Leggi su Casertanews.it

in azione ina San Prisco. Il colpo messo a segno nella giornata di ieri, 20 novembre. I malviventi hanno agito alle 18:40.Sono giunti sul luogo del bersaglio designato, in via Torino, a bordo di un’Audi di nera. Sono scesi dall’auto e hanno velocemente assaltato.