Viterbotoday.it - L'addio ad Andrea Rufino, sabato i funerali di "Aceto"

Leggi su Viterbotoday.it

L'addel 45enne trovato morto nel letto lunedì 18 novembre. Per "", come era soprannominato, l'ultimo saluto è stato fissato per le 14,30 nella chiesa del Sacro cuore al Pilastro.La famiglia ha chiesto che non vengano portati fiori ma offerte che.