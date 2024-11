La strana coppia Sala-Salvini per salvare Milano Via libera della Camera alla legge il Pd vota con il governo M5s | Aiutano gli speculatori

Leggi su Open.online

Viacosiddetta«salva». La norma – approvata con 172 voti a favore e 41 contrari – porta come prima firma il nome di Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia, e punta a sbloccare le decine di cantieri edilizi del capoluogo lombardo finiti nel mirinoprocura. Il voto ha spaccato le opposizioni. Da una parte il Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi-Sinistra, che hanno bocciato il provvedimento. Dall’altra Pd, +Europa, Italia Viva e Azione, che si sono schierati insieme ai partitimaggioranza di. Le inchieste giudiziarie che stanno paralizzando l’edilizia milanese sono iniziate nel 2023, quando i magistrati hanno aperto il primo fascicolo d’inchiesta con l’ipotesi di reato di abuso edilizio. Quella che sembrava essere un’inchiesta isolata si è trasformata nel giro di pochi mesi in un vero e proprio terremoto giudiziario e politico, che ha bloccato moltissimi cantieri in tutta la città.