La squadra di Trump. L’ex regina del wrestling ministra dell’Istruzione

delLinda McMahon all’Istruzione e il medico star ‘Dr.Oz’ a fianco di Robert F. Kennedy Jr per la Sanità. Insieme all’ormai inseparabile Elon Musk, Donaldlavora senza sosta alla suadi governo incurante delle critiche che continuano a piovere sulle sue scelte. McMahon e Mehmet Oz non si salvano dalla valanga di polemiche che si è già scatenata intorno a Matt Gaetz, nominato ministro della Giustizia nonostante lo scandalo delle presunte orge, anche con una minorenne. McMahon è un’alleata didella prima ora: già nel 2016 aveva appoggiato senza se e senza ma il tycoon. Artefice insieme al marito del successo della WorldEntertainment, McMahon è accusata di aver chiuso un occhio di fronte agli abusi sessuali nei confronti degli atleti. La 76enne ha definito in passato l’istruzione una sua passione ma non ha esperienza nel settore.