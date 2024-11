Lecceprima.it - “La speranza nel dono”: una serata di testimonianze e letture sulla forza dei pazienti

Leggi su Lecceprima.it

ALESSANO - Martedì 19 novembre 2024, alle ore 18:30, presso la "Casa della convivialità" in via Corte Vittorio Emanuele ad Alessano, si e tenuto l’annuale appuntamento intitolato “Lanel”. L’evento rappresenta un’importante occasione per condividere le esperienze e i racconti di.