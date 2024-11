Lidentita.it - “La preghiera del povero sale fino a Dio”

Leggi su Lidentita.it

Domenica scorsa, 17 novembre, dopo la Santa messa, con gioia e partecipazione si è celebrata l’ottava Giornata mondiale per i poveri. L’edizione di quest’anno ha come motto un passo del Siracide: “Ladela Dio (Sir 21,5)”. Nel suo messaggio per la Giornata il Papa, facendo riferimento sempre al Siracide, ricorda . “Ladela Dio” L'Identità.