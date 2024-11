Lanotiziagiornale.it - “La pace in Libano è vicina”, gli Usa ne sono certi ma Netanyahu alza il tiro

Sembra un paradosso, ma mentre l’esercito israeliano intensifica le offensive su tutti i fronti di guerra e il primo ministro Benjaminrinvia la risposta alla proposta di– già accettata da Hezbollah e dal– l’inviato americano per il Medio Oriente, Amos Hochstein, continua a sostenere che i negoziati stanno procedendo rapidamente e che il cessate il fuoco non solo “è possibile”, ma addirittura “vicino”.Difficile capire se si tratti di semplice ottimismo, ma un segnale che qualcosa stia realmente cambiando è dato dal fatto che, dopo l’ennesimo incontro con il presidente del parlamento libanese, Nabih Berry, il funzionario americano è partito in tutta fretta per Tel Aviv, dove incontrerà, già nelle prossime ore, esponenti dell’esecutivo. L’obiettivo di Hochstein è convincere il governo israeliano ad accettare la proposta, formulata dagli Stati Uniti, entro questa settimana.