Fanpage.it - La nuova vita della leonessa Sara in Sudafrica dopo esser stata salvata in Libano

Leggi su Fanpage.it

La cucciola di leonedai raid in, dove ètrovata grazie ai video sui social. Qui viveva in cattività tenuta alla catena e mostrata come attrazione sui social. Ora avrà unain un santuario per animali ingrazie agli attivisti che l'hanno