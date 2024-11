Ilgiorno.it - La colonna sonora di un sogno . Il canto, il piano e Lady Gaga. Sofi sale sul palco dell’Europa

La giovanissima, cantante monzese sarà alla finale del più grande music contest di Europa presieduto dal maestro Beppe Vessicchio e Kara DioGuardi, DioGuardi, giurata di American Idol e autrice per Pink, Demi Lovato e Anastacia., dopo aver superato le Live Audition, venerdì 29 sarà a San Marino per le finali nazionali della categoria Baby Singer. L’obiettivo dia Maria Corrado (a destra nella foto con la sorella Sara), in arte, è quello di guadagnarsi un posto nella finalissima dell’1 dicembre sempre a San Marino. Le finali vedranno esibirsi nei palchi dell’Auditorium Little Tony più di 600 artisti provenienti da 12 nazioni europee. Su oltre 28mila selezionati durante il tour delle Live Audition che ha toccato ben 12 Paesi,, 8 anni ha già raggiunto una qualificazione importante che le darà la possibilità di esibirsi su unambitissimo e di sperare in un posto in finale europea per rappresentare la sua nazione e vincere i premi in palio, come una borsa di studio alla Berklee - College of Music di Boston o una sponsorizzazione del valore di 10.