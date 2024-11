Leccotoday.it - La città invasa di quadri per combattere la violenza sulle donne: il progetto

Leggi su Leccotoday.it

Un quadro in ogni dove per non spegnere mai la luce sul purtroppo sempre vivo problema delladi genere. È la concretizzazione di unnato nel 2019 dall'idea dell'associazione Femminile Presente! e ripreso in mano dopo cinque anni. L'iniziativa si propone di portare in ogni.