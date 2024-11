Gravidanzaonline.it - Jenna Kutcher sulla fine dell’allattamento dopo 3 anni: “Pronta al prossimo passo”

, autrice del bestseller del New York Times How Are You, Really?, ha voluto condividere con i followers un momento piuttosto particolare della sua vita, ovvero la scelta di smettere di allattare la figlia minore,tre.Sappiamo che l’esperienza con l’allattamento non è la stessa per tutte le mamme, che può essere un’esperienza piacevole e che interromperla possa essere traumatizzante o comunque estremamente difficile, come sappiamo anche per che altre donne smettere di allattare sia indispensabile per recuperare la propria sanità mentale. Nel caso di, è stata una scelta non programmata: la scrittrice, spiega, non avrebbe mai pensato di andare avanti ad allattare per tre, ed è stato per puro caso che l’ultimo giorno di allattamento abbia coinciso con la vigilia del terzo compleanno della sua bambina.