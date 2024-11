Oasport.it - Jasmine Paolini nel mito dello sport italiano: l’oro olimpico, il trono mondiale e una nuova dimensione

ricorderà per sempre il 2024: a 28 anni è entrata in una, compiendo un salto di qualità mastodontico e diventando un vero e proprio punto di riferimento nel tennis internazionale. Al termine della passata stagione occupava il 30mo posto nel ranking WTA, non aveva mai superato il secondo turno negli Slam e aveva vinto soltanto un torneo sul circuito maggiore. Dodici mesi dopo la toscana è la numero 4 del mondo, si è messa al collo una medaglia d’oro olimpica, ha disputato due finali negli Slam e ha alzato al cielo la Billie Jean King Cup.Semplicemente una favola che ha proiettatonel: ha eguagliato il miglior piazzamento di un’italiana nella classifica(pareggiato lo storico risultato di Francesca Schiavone), ha disputato le WTA Finals sia in doppio che in singolare, è diventata la prima azzurra a conquistare un titolo a cinque cerchi (insieme a Sara Errani nel doppio dei Giochi di Parigi 2024) e ha riportato l’Italia negli atti conclusivi degli Slam dopo anni di digiuno.