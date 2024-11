Romatoday.it - IV Municipio, 50 mila euro per aprire le scuole durante le feste di Natale

Leggi su Romatoday.it

Vacanze didiverse per i bimbi e le bimbe del IVdi Roma. Soprattutto, saranno festività meno complicate per quei genitori che, loro malgrado, dovranno lavorare. La giunta municipale ha dato infatti il via libera alla realizzazione del servizio “Campus di”, iniziativa che.