Sbircialanotizia.it - Italiano arrestato in Egitto, il legale: “In carcere trattato in modo disumano”

Leggi su Sbircialanotizia.it

L'avvocato Alessandro Russo all'Adnkronos: "Alla madre ha detto che è costretto a stare sempre in piedi, può stendersi solo mezz’ora al giorno, se vuole sedersi deve pagare". L'uomo, un attore porno, sarebbe stato arresto per contenuti social giudicati immoraliappena atterrato in, lo scorso 9 novembre, l'Elanain Sharif "èin