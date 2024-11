Puntomagazine.it - Ischia e Procida: Continuano i controlli dei carabinieri

La compagniadicontinua neia tappeto setacciando strade e abitazioni.A Forio i militari della locale stazione hanno arrestato il 33enne G. C., già noto alle forze dell’ordine. Ihanno perquisito l’abitazione dell’uomo dopo avergli trovato in tasca tre dosi di hashish. Lì sono stati rinvenuti e sequestrati un bilancino di precisone, diverso materiale per il confezionamento della droga, 960 euro e uno smartphone. Nel dispositivo dei messaggi che confermano lo spaccio. Il 33enne sarà trasferito in carcere. A, invece, denunciato un 62enne trovato in possesso di 24 grammi di hashish. Nella cassaforte a muro dell’abitazione dell’uomo la somma in contanti di 12.260 euro. Il denaro, non tracciabile, è stato sequestrato. Durante iin strada – identificate 106 persone e controllati 55 veicoli – idell’aliquota radiomobile hanno denunciato un 55enne.